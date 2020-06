Die 78-jährige Moderatorenlegende sucht in Vier-Augen-Gesprächen auf Netflix den Dialog mit einer jüngeren Generation. In dieser vergleichsweise leisen Show gibt es nur Gewinner.

Das Setting ist einfach und ziemlich genial. Ein langer, gedeckter Tisch in einem leeren Saal, Kerzenlicht brennt, zum Trinken gibt es wahlweise Wasser oder Wein: Stimmungsvoll, aber nicht überkandidelt. Assoziationen an das letzte Abendmahl sind wohl einkalkuliert, am linken Ende ...