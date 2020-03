Prominente Gäste aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Temperamenten waren zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Holprig geschnittene Politikerreden sind eine humoristische Sackgasse.

"Willkommen Österreich" in Zeiten des Coronavirus: Dirk Stermann und Christoph Grissemann waschen sich im Studio permanent die Hände - natürlich nicht in Unschuld. Sie machen Witzchen, die im Netz kursieren und in alten Popmusik-Hadern ihre Wurzeln haben: "M-m-m-my Corona". Na ...