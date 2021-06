"Wolfgang": Promi-Koch, der selbst ein Star ist

Durchgeschaut SN

Beim Besuch der Schwester in St. Veit an der Glan munden die Kasnudeln wie einst in der Kindheit. Doch Wolfgang Puck, US-Starkoch mit österreichischen Wurzeln, ist keiner, der seine Kindheit verklärt. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, litt er sehr unter seinem "strengen Stiefvater": "Er terrorisierte alle." Als Kind war die Küche für ihn "der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühlte", sagt der 71-jährige Kärntner. Es sind Sätze wie diese, die die Doku "Wolfgang" auf Disney+ zu etwas Besonderem machen. ...