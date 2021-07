"Young Royals": Es ist nicht leicht, Prinz zu sein

In wilden Disconächten können schon mal die Sicherungen durchbrennen. Problematisch wird es, wenn einer der an der Schlägerei beteiligten Teenager dem Hochadel entstammt: Prinz Wilhelm (Edvin Ryding) von Schweden. Königin Kristina (Pernilla August) reagiert umgehend und schickt den rebellischen Nachwuchs gegen seinen Willen auf das Eliteinternat Hillerska. "Prinz zu sein ist keine Strafe, sondern ein Privileg", sagt die Monarchin, doch das schmächtige Bürschchen mit seinen alterstypischen Hautunreinheiten beteuert: "Ich will nur ein ganz normales Leben."

