"Zimmer 2806": Absturz eines mächtigen Mannes

Die #MeToo-Bewegung gab es am 14. Mai 2011 noch nicht. An jenem Tag, als ein Vorfall im Zimmer 2806, der Präsidenten-Suite im New Yorker Sofitel-Luxushotel, das Ende der Karriere von Dominique Strauss-Kahn eingeläutet hat. Der damals 62-jährige Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll das 32-jährige Zimmermädchen Nafissatou Diallo vergewaltigt haben. Ein rechtliches Urteil wird es nie geben, der Prozess wurde 2012 nach einer "vertraulichen Vereinbarung" beendet. Bis dahin hatten Strauss-Kahn und dessen Anwälte behauptet, dass es zu einer "einvernehmlichen sexuellen ...