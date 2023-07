Blick auf den See

Zuerst das Augenbad vom Ellmaustein, dann vielleicht ein erfrischendes Bad im Fuschlsee.

Die Wanderung auf den Ellmaustein eignet sich bestens für sommerlich heiße Tage, denn der Weg verläuft im Wald und wieder zurück am Ausgangspunkt ist der glasklare See mit Trinkwasserqualität auch nicht mehr weit. Vielleicht reicht ja auch schon die Kneippanlage, oder noch besser ein Fußbad im Ellmaubach, an dem der Weg einen kurzen Abschnitt entlang führt. Dort bei der romantischen Rumingmühle warten neben Einstiegsmöglichkeiten in den Bach, aber auch eine Schar lustiger Zwerge. Den kleineren Kindern wird unter Umständen schon die Minirunde durch den Zwergenwald reichen, die größeren, mit etwas mehr Trittsicherheit sind mit dem Ellmaustein bestens bedient. Obwohl der Ellmaustein 1047 Meter misst, wird die 1000-Meter-Schallmauer gerade nicht geknackt, denn der Endpunkt befindet sich etwas unterhalb vorgelagert beim Kreuz mit dem phantastischen Seeblick auf "nur" 994 Meter Seehöhe. Ausgangspunkt ist der große Parkplatz nahe beim Strandbad, der moderne Busterminal liegt nahe der Kirche. Durch die Bundesstraßen-Unterführung verläuft die angeschriebene Route "Rumingmühle" und trifft dabei auf eine hübsche Kneippanlage und wenig später auf einen Kräutergarten (geöffnet Die. und Fr., 14 - 17 Uhr). Auch die Rumingmühle bietet mit Brotbacken, Schaumahlen oder Pofesentagen ein attraktives Sommerprogramm (Info unter Tel. +43 6226838418). Die Route 29 zum Ellmaustein zweigt vorerst gemeinsam mit dem Zwergenweg nach links ab, verabschiedet sich dann aber im Ortsteil Steinbach nach rechts. Entlang der Zufahrt geht es ein kurzes Stück taleinwärts bis zu jenem Punkt, an dem der Weg 29 etwas unscheinbar linker Hand in den Hangwald abzweigt. Im steilen Gelände gewinnt der Steig rasch an Höhe und gelangt in einen Sattel. Der wirklich recht unattraktive Gipfel bleibt unbeachtet ostwärts, der Weg 29 verläuft hingegen noch einige Meter westwärts durch sanfte Mulden zum Kreuz und plötzlich liegt den Ankommenden die ganze prachtvolle Fuschlseeregion zu Füssen. Abstieg wie Aufstieg.



Zum Vergrößern bitte klicken:

Daten & FaktenEllmaustein

Bus & Bahn: mit Bus 150 im Halbstundentakt bis Fuschl Ortsmitte.

Pkw: A 1, Abfahrt Thalgau. Über Hof und B 158 nach Fuschl, Parkplatz (Gebühr) beim Strandbad.

Ges. Dauer: 2 ¼ Std., 330 hm, 6,5 km

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T 3 von T 6