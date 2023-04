Eintauchen im Mondseeland

Der Kulturspaziergang durch den Ort Mondsee lässt sich locker mit einer Wanderung auf den Kulmspitz (1095 m) verbinden.

Ob man will oder nicht, die Kultureinrichtungen im Ort Mondsee liegen so konzentriert an der Strecke, dass ein Ignorieren kaum möglich ist. Die Basilika Mondsee ist ein Meisterwerk gotischer Baukunst, dessen Altäre vor allem von Meinrad Guggenbichler geprägt sind, der bis zu seinem Lebensende vor genau 300 Jahren, am 10. Mai 1723, hier arbeitete.

Nur wenige Gehminuten weiter oberhalb befindet sich mit der Wallfahrtskirche Maria Hilfberg eine weitere Gedenkstätte mit Werken des genialen Altarbauers. Noch ein paar Minuten weiter oberhalb lädt dann das Freilicht- und Bauernmuseum zu einem Besuch ein. Das Ziel der Wanderung ist aber natürlich der 28 Meter hohe Aussichtsturm auf der Kulmspitze.

Zwei sehr unterschiedliche Wege führen dort hin, für den Aufstieg empfiehlt sich die steile und eher schattige Route über den Radstattrücken (Weg 5), der Abstieg führt wesentlich aussichtsreicher und sonniger über Stabau retour. Startpunkt ist der Busterminal Mondsee oder die Parkplätze in der Nähe. Der Weg führt durch das Zentrum zur unübersehbaren Basilika, verläuft an dieser rechts entlang und folgt nun der Beschilderung "Radstatt" (Weg 5) nach links aufwärts zur Unterführung der Autobahnbrücke. Der Verkehrslärm wird bald von vielstimmigen Vogelgesängen abgelöst und auch die Weganlage wird vorübergehend angenehmer. Die Radstattkapelle auf 992 Meter Seehöhe markiert einen Wendepunkt, nun folgt die Route dem nach rechts abzweigenden, einstündigen Weg auf die Kulmspitze. Interessante Fernblicke tun sich auf dem dicht bewaldeten Bergkamm keine auf, aber ganz oben an der höchsten Stelle wartet seit 2019 ein neuer Aussichtsturm, von dem sich ein atemberaubendes Gebirgspanorama öffnet. Der Abstieg führt wenige Meter auf dem bereits bekannten Weg zurück und folgt dann der nach links abzweigenden Richtung "Stabau, Loibichl". Mit Blick auf das Mondseeland verläuft der Weg an schönen Höfen und Rastplätzen vorbei, immer der Beschilderung "Mondsee" folgend, in den Ortsteil Hilfberg und trifft dort auf die romantische Wallfahrtskirche. Wenige Minuten später schließt sich die Runde vor der Basilika.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Kulmspitz

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 140 ab Salzburg Hauptbahnhof (Südtiroler Platz) bis Mondsee Busterminal.

Pkw: A 1, Abfahrt Mondsee. Parkplätze beim Seebad oder beim Busterminal.

Gesamtdauer: 4 Stunden, 700 Hm, 13 Kilometer.

Karte: f&b 391, ÖK 3205

Charakter: T 2 von T 6. Teils rutschig nach Regen.