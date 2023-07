Ein kühler Besuch beim mächtigen Gollinger Wasserfall auf wenig bekannten Wegen.

Ein wenig teilt der Gollinger Wasserfall das Schicksal von "The Sound of Music": Man überlässt diese Attraktionen gerne den Gästen, auch wenn die Auftritte noch so sensationell sind. Dabei ist ein Besuch bei diesem Naturwunder selbst für die wasserfallverwöhntesten Salzburger ...