Erlesene Pfade im Oberpinzgau

Unterwegs zu den roten Steinen im Obersulzbachtal und zur Literatur im Kammerlanderstall.

Die Reise aus dem Salzburger Zentralraum in den Oberpinzgau nimmt doch einige Zeit und Kilometer in Anspruch. Da wäre ein Mehrtagesausflug in der Vorsaison doch eine nervensparende Überlegung. Speziell das nächste Wochenende bietet mit der feinsinnigen Veranstaltung "Literatur findet Land" ein ganz erlesenes Rahmenprogramm. Von Donnerstag bis Sonntag werden in Neukirchen im Kulturzentrum Kammerlanderstall und im gegenüberliegenden Wirtshaus Literaten und spannende Projekte vorgestellt, die unbedingt lesens- und hörenswert sind. Spätestens seit Franz Innerhofer (1944 - 2002) ist der Oberpinzgau aus der literarischen Landkarte ja nicht mehr wegzudenken.

Aber auch die Wanderkarten bieten Wege in alle Richtungen. Auf der einen Seite die grünen Kitzbüheler Alpen, südlich gegenüber die sagenhafte Venedigergruppe. Die höheren Ziele müssen noch warten, aber im sattgrünen Talboden gibt es auch genug zu entdecken. Etwa die auffallend roten Bachsteine im Obersulzbachtal. Die Leuchtfarben sind ein lebender Organismus, eine spezielle vom Wasser auf das Land übergewechselte Algenart. Reibt man daran, duftet der Stein nach Veilchen. Ausgangspunkt für die sinnliche Wanderung durch das Obersulzbachtal zur Berndlalm ist der Parkplatz Hopffeldboden (1090 Meter). Im Kiosk gibt es Informationen zum Nationalpark Hohe Tauern. Der eineinhalbstündige Anstieg folgt ganz einfach dem Wirtschaftsweg. Wenn der Seebach- und der Gamseckwasserfall sowie ein originelles Glockenspiel auftauchen, ist der Gasthof Berndlalm nicht mehr weit. Wer möchte kann noch bis zu sechs Kilometer taleinwärts Richtung Hoher Geiger (3360 Meter) wandern.

Der Rückweg von der Berndlalm folgt 20 Minuten dem Anstieg und zweigt dann nach rechts mit einem kurzen Gegenanstieg zur bewirtschafteten Kampriesen Alm (1415 Meter) ab. Der schöne Naturpfad führt an sagenhaften Plätzen vorbei, über die es auf den Info-Tafeln auch einiges zu lesen gibt. Ein letzter Höhepunkt ist am tiefsten Punkt die neue, 60 Meter lange Hängebrücke. Die roten Steine am Bachrand sind von hier besonders gut zu sehen. Einige Schritte oberhalb befindet sich der Parkplatz.

Zum Vergrößern bitte klicken:

In Neukirchen

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 670 ab Bhf Zell am See oder Bhf Niedernsill bis Rosental Ortsmitte. 1,5 Std. zu Fuß oder mit Wandertaxi (Tel. 0664 9166718) bis Parkplatz Hopffeldboden.

Pkw: ab Zell am See auf B 168 und B 165 nach Neukirchen a. Grv. und weiter bis zur Abfahrt Sulzau, Sulzbachtäler. Nach 4 km Parkplatz Hopffeldboden.

Gesamtdauer: 2 ¾ Stunden, 500 hm, 8 Kilometer.

Karte: f&b 121, ÖK 3219

Charakter: T 2 von T 6

Info:www.literaturfindetland.at