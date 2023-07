Gaisberg auf alten Wegen

Von Glasenbach über das Hiasngut auf den Rauchenbühel (988 m).

Am Weg zum Hiasnbauer in Schwaitl steht die renovierte Gmachlmühle aus dem Jahr 1847.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Der Gaisberg, die grüne Lunge der Stadt Salzburg, ist von vielen kräftig pulsierenden Hauptadern durchzogen. Aber im fein gewebten Wegenetz gibt es auch noch einige weniger frequentierte Nebenrouten. Auch sie führen ans Ziel - sofern frische Luft, Sonne, besondere Orte und gute Kulinarik gesucht sind.

Der höchste Punkt der Runde ist der Beinahe-1000er Rauchenbühel, der sich genauso dezent am Rande versteckt wie die etwas unterhalb gelegene Rauchenbühel-Hütte (955 m). An schönen Wochenenden herrscht Hochbetrieb in der Naturfreunde-Hütte, in der haubenverdächtig gute Kost kredenzt wird.

Im Vergleich dazu ist die Frequenz am Gipfel immer verhalten. Denn da gibt es außer einem winzigen Bankerl und dem unerhört artenreichen Wald nichts zu sehen. Dabei wäre der sanfte Buckel ein exzellenter Aussichtsplatz mit Blick auf die Stadt Salzburg, aber eben total verwachsen. Macht nichts, das überwältigende Breitbandpanoramaerlebnis kommt ohnehin wenig später beim Abstieg nach Vorderfager.

Der Ausgangspunkt ist zweigeteilt: Die Öffi-Benützer folgen ab der Bushaltestelle Glasenbach (Kreisverkehr) noch 300 Meter der Schwaitl-Landesstraße und zweigen dann auf den Weg Richtung Mitteregg nach rechts ab, der eine halbe Stunde später auf den Parkplatz in Vorderfager trifft (in der Karte blau).

Die motorisierten Wanderer stellen hier ihr Fahrzeug ab und gemeinsam geht es nun 350 Meter entlang der Landesstraße, bis der Weg 10 (Mitteregg über Hiasngut) nach rechts zur Schwaitlalm abzweigt. Bei der Einmündung in die Landesstraße verläuft die Route 200 Meter entlang dieser nach links in den Graben und zweigt in der S-Kurve nach rechts zur Hiasnmühle ab. Zuerst im Graben, dann über die Wiese führt der Weg 10 hinauf zum Hiasngut und quert an diesem schmucken Anwesen vorbei auf die dahinter liegenden Hänge. Anschließend geht es entlang einer kurzen Zufahrt nach rechts zum Kasnocknwirt Mitteregg und dann der Straße folgend bergauf zur Abzweigung Rauchenbühel-Hütte nach links. Unsere Route führt an der Hütte vorbei und mündet linker Hand in den Weg 810 ein, der, mit oder ohne Rauchenbühel-Gipfel, nach Vorderfager (Parkplatz) bzw. nach Glasenbach (Haltestelle) weiterverläuft.

Details & Fakten Rauchenbühel

Bus & Bahn: mit Obus 7 oder Bus 160 bis Elsbethen-Glasenbach.

Pkw: A10, Abfahrt Puch-Urstein, auf Halleiner Landesstraße 5 km nach Glasenbach und vor dem Kreisverkehr rechts auf Schwaitl-Landesstraße 2,5 km bis Parkplatz Vorderfager.

Gesamt: 3 Std. (ab Vorderfager 2), 550 hm (300), 9 km (5,6).

Karte: f&b 391, ÖK 3210.

Charakter: T2 von T6.