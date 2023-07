Halt in Mauterndorf

Früher mussten, heute dürfen die Reisenden stehenbleiben. Ein Gewinn für alle Seiten.

Im Mittelalter hatten die Durchreisenden in Mauterndorf keine Wahl. Sie mussten anhalten, um ihren Obolus zu entrichten. So kam der Ort zu Reichtum und zu einer mächtigen Burg. Heutzutage legen die Reisenden freiwillig einen Stopp ein, um dieses grandiose Einfallstor in den Lungau genauer zu bestaunen. Im Fokus steht neben dem Flanieren durch den bildhübschen Ort ein Besuch in der Familienburg.

Neu hinzugekommen ist dort ein besonders phantasievoller, 15-minütiger Rundweg um den Burghügel (in der Karte blau). Auf der Bachseite übernimmt der Begrenzungszaun die Wellenform der Taurach, auf der Eingangsseite spiegeln die originellen Sitzgelegenheiten den Grundriß der Burganlage wieder und der romantische Brunnen beim Schlossmeierhaus hält auch gleich die passenden Trinkgefäße bereit.

Aber natürlich geht es in Mauterndorf auch höher hinauf. Eine besonders nette Genussrunde führt Richtung Fanningberg zur romanischen Kirche St. Gertrauden. Ausgangspunkt ist der Parkplatz (Bushaltestelle) vor der Burg. Der markierte Weg 43 beginnt gegenüber auf der anderen Seite der Bundesstraßen-Unterführung. Am schmalen Gerinne entlang geht es zur 200 Jahre alten Stampflmühle, die aus Sauerfeld stammt und mithilfe des Holztechnikums Kuchl hier aufgebaut wurde.

Bestes Trinkwasser gibt es dann wenige Schritte weiter oben direkt neben dem Quellhaus. Der Weg lässt die Siedlung hinter sich und führt mit schönem Blick auf die Burg durch den lichten Wald.

Ein kurzer Waldabschnitt wird steil und nicht mehr ganz so übersichtlich, aber schon erreicht die Route 43 eine Querverbindung und folgt dieser nach rechts zum aussichtsreich gelegenen Berggasthof Jacklbauer (1320 m).

Der Abstieg vom höchsten Punkt der Runde führt entlang der Zufahrt zum romantischen Krameter-Kreuz, einer im Jahr 1718 errichteten, von Zirben umgebenen Kapelle. Die schmale Zufahrt trifft in St. Gertrauden auf ein weiteres bemerkenswertes sakrales Juwel. Das Fundament der romanischen Filialkirche ruht auf römischen Gesteinsresten, in der Sonnenuhr am Turm sind die beiden Kirchenpatroninnen Gertraud und Katharina abgebildet. Der Weg taucht wieder in schönes Siedlungsgebiet ein und erreicht 15 Minuten später den Ausgangspunkt.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Daten & FaktenIn Mauterndorf

Bus & Bahn: mit Bus 280 ab Bhf Radstadt (Vorplatz) bis Mauterndorf Stampfl oder mit Bus 270 ab Hbf Salzburg (Engelbert-Weiß-Weg) bis Mauterndorf Ledermoos.

PKW: A 10, Abfahrt Altenmarkt. Auf B 99 über Radstadt bis Burgparkplatz Mauterndorf.

Ges. Dauer: 1 ½ Std., 180 hm, 4 km

Karte: f&b 202, ÖK 3230

Charakter: T 2 von T 6

Burg Mauterndorf: Juli, Aug. tgl. 9.30 - 18.30 Uhr.