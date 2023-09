Im Vorgarten des Tennengebirges

Z'sammgessen: Die Almtiere sind im Tal, aber die Herbstsonne ist die ständige Begleiterin zwischen Ostermaiß und Korein.

Während die höchsten Gipfel des Tennengebirges einen sehr unnahbaren Eindruck machen, ist die südwärts vorgelagerte Einheit - dank der hier vorherrschenden Werfener Schicht - der ideale Boden für Almtiere und Wanderer. Durch die sonnenintensive Ausrichtung eignen sich die Wege für einen genussvollen Herbstausflug.

Eine besonders schöne und unerhört aussichtsreiche Route führt von der Ostermaißspitze auf die Koreinhöhe (1850 m), den höchsten Punkt der Runde. Ausgangspunkt sind die Parkplätze kurz vor der Buttermilchalm oberhalb von St. Martin, die Einkehrstation selbst hat bereits geschlossen. Die Busfahrer gelangen in 40 Minuten hierher, indem sie von der Bushaltestelle Ortsmitte an der Kirche und der Schule vorbei dem Weg 85 folgen. Der einstündige Weg 86 zur Ostermaißalm zweigt vor der Buttermilchalm nach rechts ab und folgt dem ansteigenden Wirtschaftsweg durch den schönen Hochwald. Ab der unbewirtschafteten Ostermaißalm wird der Steig (Weg 87) für die kommenden 30 Minuten allerdings erheblich steiler.

Dafür entschädigen dann die herrlichen Genuss- und Aussichtsplätze auf der Ostermaißspitze (1682 m) voll und ganz für die Mühe. Besonders Gosaukamm und Bischofsmütze im Osten ziehen die Blicke auf sich. Der folgende Kammweg in westlicher Richtung auf die Koreinhöhe (1850 m) rückt dann immer mehr die höchsten Tennengebirgsgipfel und schließlich das Hochkönigmassiv in den atemberaubenden Mittelpunkt. Natürlich nicht zu vergessen ist direkt gegenüber der pyramidenförmige Frommerkogel (1882 m), der sich da so keck vor seine hochkönigliche Majestät schiebt. Von der aussichtsreichen Koreinhöhe führt der Abstieg wieder zehn Minuten auf der Aufstiegsroute retour und zweigt anschließend nach links auf den Weg 81 Richtung Karalm ab. Kurz vor der Alm auf der malerischen Kuppe (geöffnet bis 8. Oktober, dann je nach Wetterlage) führt der Weg 81 rechter Hand über einen tiefen Einschnitt auf die andere Grabenseite. Der Steig geht in einen breiteren Forstweg über, der eine halbe Stunde später in die Auffahrt zur Buttermilchalm einmündet.

Daten & Fakten

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Bhf Golling Abtenau mit Bus 470 bis Abtenau Ortsmitte und mit Bus 471 bis St. Martin Ortsmitte.

Pkw: auf B 159 oder A 10, Abfahrt Golling, in das Lammertal (B 162) und über Abtenau und Annaberg nach St. Martin. Am Ortsanfang nach rechts Richtung Buttermilchalm abzweigen. Parkplätze 200 m vor der Buttermilchalm.

Gesamtdauer: 3 ¾ Stunden, 800 hm, 9 Kilometer.

Karte: f&b 392, ÖK 3217

Charakter: T 2 von T 6