Der frische Schnee im Angertal ist eine perfekte Unterlage für die Langläufer, die Pistenfahrer und für die nordseitige Skitour auf den Kalkbretterkopf.

Fit in die Natur

Christian Heugl

Die Fahrt durch das Gasteiner Tal ist wie eine Reise durch zwei Jahreszeiten. Während die Sonnenseite schon weitgehend schneefreie Frühlingsschnupperwege bis in mittlere Höhen zulässt, herrschen in den Seitentälern auf der westlichen Seite noch winterliche Bedingungen. Wer also Lust auf ...