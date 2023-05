Schnuppertour in Mattsee

Eine kurze Runde um den geschichtsträchtigen Ort, die aber immerhin zu zwei Seen führt.

Bevor der Sommer und die Gäste kommen, empfiehlt sich noch ein Spaziergang in aller Stille zu den schönsten Punkten im Ort Mattsee. Viele dieser ganz besonderen Plätze finden sich auf, oder vor dem Wartsteinrücken, der ja für sich alleine schon eine herausragende Stellung einnimmt. Er markiert nämlich gemeinsam mit dem Schlossberg sozusagen das Ende der Nördlichen Kalkalpen, die hier am Mattsee in Form der helvetischen Schicht noch einmal zum Vorschein kommen. Die Bewohner haben aus der geologischen Laune das Beste gemacht, den widerstandsfähigen Nummuliten-Kalksandstein bis 1953 in Steinbrüchen abgebaut und auf dem Ostende ein Schloss, sowie auf dem westlichen Sporn eine Kapelle gebaut. Der Weg, der diese beiden Punkte verbindet, führt vom Mattsee zum Obertrumer See. Auch das war nicht immer so, noch in den ältesten Landkarten ist ein Ursee eingezeichnet, die Aufteilung in die drei Trumer-Seen geschah erst später durch die natürliche Absenkung des Seespiegels. Die Runde beginnt im Ortszentrum vor der Stiftskirche und folgt dem abzweigenden Schlossbergweg. Am Schlosshotel Igelhauser vorbei führt der Uferweg zu einer Stelle, an der unzählige, besonders auffallende Fossilien erkennbar sind. Der schmale Weg verläuft um den Sporn und mündet in die breite Uferpromenade ein, die zum denkmalgeschützten, 1928 errichteten Strandbad hinüberführt. Herrscht noch kein Badebetrieb, ist das Gelände frei zugänglich. Der Weg aber zweigt vor dem Eingang nach links ab und führt über den Unterseehügel zum Parkplatz Nord hinüber. Entlang der Mattseer Landesstraße geht es auf dem abgetrennten Fußweg zurück in den Ort und 300 Meter nach dem sehenswerten Ferdinand Porsche Fahr(t)raum-Museum (tgl. 10 - 17 Uhr) der Richtung "Wartstein Kapelle" folgend rechts abzweigend weiter. Der Anstieg zur Kapelle bleibt dann aber vorerst unberücksichtigt, unser Weg führt durch die Landesstraßen-Unterführung in den Ortsteil Seewinkl und umgeht am Seeufer entlang den Felssporn. Erst danach zweigt der kurze, steile Anstieg zur romantischen Wartsteinkapelle ab. Nicht weniger romantisch ist der Rückweg in das Ortszentrum, der ganz einfach dem licht bewaldeten Wartsteinrücken folgt.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Daten & FaktenIn Mattsee

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 120 oder 121 ab Salzburg Hauptbahnhof (Südtiroler Platz) bis Mattsee Ortsmitte.

Pkw: A1, Salzburg Nord. Auf B 156 und L 101 nach Mattsee, Parkplatz Weyerbucht oder gebührenfrei Parkplatz Nord.

Gesamtdauer: 1 ½ Stunden, 70 hm, 4,5 Kilometer.

Karte: f&b 391, ÖK 3204

Charakter: T 1 von T 6