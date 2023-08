Sommerfrische am Schwarzensee

Eine kühle Wanderung für heiße Tage im Herzen des Salzkammerguts in St. Wolfgang.

Wanderkarte zum Vergrößern anklicken

In früheren Zeiten verbrachte die bessere Wiener Gesellschaft samt Entourage nicht selten den gesamten Sommer zur Erfrischung im paradiesischen Salzkammergut. Heute muss oft ein Tag reichen, aber selbst bei solch einem Kurzbesuch stellt sich gleich beste Urlaubsstimmung mit garantierter Langzeitwirkung ein. Die Zutaten für einen gelungenen Sommerfrische-Aufenthalt sind ja gleich geblieben: Wald, Seen und Berge, begleitet von der einen oder anderen kulinarischen Köstlichkeit. Der steile, aber durchgehend schattige Weg zum Schwarzensee (716 m) erfüllt die Vorgaben. Nach dem steilen Wirersteig folgt der badetaugliche Schwarzensee und wer dann auch noch die Früchte des Sees genießen will, bekommt im gemütlichen Gastgarten der "Lore" garantiert das richtige Fischgericht serviert. Auch das Ende der Runde bietet bei der Grabenmühle mit dem verführerisch duftenden Holzofenbrot einen geschmacklichen Höhepunkt zum Mitnehmen. Auf den Geschmack gekommen? Dann befindet sich der Ausgangspunkt zur Rundwanderung am kleinen Parkplatz (Bushaltestelle) hinter der markanten Riesenlaterne an der Straße von Strobl nach St. Wolfgang. Der Weg führt rechts abzweigend am Gasthof "Das Franzl" vorbei 180 Meter entlang der Straße Richtung Rußbach und folgt nach der Brücke dem Schwarzenbach nach links. Wenig später zweigt der sanfte Almweg (Weg 30) zum Schwarzensee nach rechts ab, während die anspruchsvolle Klammvariante über den Wirersteig (Weg 29) geradeaus weiter verläuft. An der Grabenmühle und dem im Jahr 1908 erbauten Kraftwerk vorbei gewinnt der knapp einstündige Treppensteig rasch an Höhe und erreicht nach dem abschließenden Flachstück das Seeufer und den Gasthof "Zur Lore". Bei Bedarf kann der fischreiche Schwarzensee in einer Stunde leicht umrundet werden, die schönsten Badeplätze befinden sich aber am Westufer. Der Rückweg (Almweg 30) folgt am Parkplatz vorbei der Zufahrt und zweigt nach einem Kilometer nach rechts in den Wald ab. Erst zum Ende hin öffnet sich eine sonnige Wiese und gibt den schönen Blick auf Sparber und Bleckwand frei. Im Talboden lohnt der Besuch in der Grabenmühle, bevor sich die Runde wieder schließt.

Daten & Fakten

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Salzburg Hbf (Südtiroler Platz) mit Bus 150 bis Busbahnhof Strobl und mit Bus 546 bis St. Wolfgang Schwarzenbach.

Pkw: A 1, Abfahrt Thalgau. Nach Hof, auf B 158 nach Strobl und weiter Richtung St. Wolfgang bis zur Abzweigung Rußbach. Einige Parkplätze beim Kiosk neben der Weihnachtslaterne.

Gesamtdauer: 2 ¼ Std., 200 Höhenmeter, 6,5 Kilometer

Karte: f&b 392, ÖK 3211

Charakter: T 2 (Almweg), T 3 (Wirersteig).