Von der Kirche zum Wetterkreuz

Der Turm der Jakobskirche in Unken ist die direkte Verbindung in den Himmel. Eine Zwischenstation davor ist das Wetterkreuz am Hochgseng.

Rund um Unken gibt es viele Talwege, die sich ganz wunderbar für einfache Spaziergänge in der Übergangszeit eignen: der Weg 21 zum Eggerkreuz und weiter über den Kalvarienberg oder der 4,5 Kilometer lange Geschichte-Erlebnisweg, der sich besonders gut für das Familienwandern empfiehlt. Oder die Reise geht nach Niederland, diesmal ohne Grenze ganz unkompliziert an der Saalach entlang. Nicht zu vergessen die Wanderung durch die Josefsallee, vielleicht verbunden mit dem Gsengsteig … Nicht umsonst wurde Unken mit dem Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet. Einige der schönen Wege sind auch für Kinderwagen oder Gehhilfen geeignet, Auskünfte erteilt das Tourismusbüro (Tel. + 43 6588 83210). Allerdings sollten im Herbst alle diese Talwanderungen nicht vor 10 Uhr beginnen, denn da zeigt sich im Ort Unken erstmals die Sonne. Die lange Wanderung zum Wetterkreuz auf dem Hochgseng (1544 m) hat dieses Problem nicht, die steilen Süd-Ost-Flanken hoch über Unken punkten fast von Anfang an mit einem Maximum an Herbstsonne. Von den Startpunkten Parkplatz oder Bushaltestelle führt der Weg zur Kirche und dort links abzweigend an der Friedhofsmauer entlang hinüber auf den Weg 21. Dieser verläuft rechter Hand am letzten Hof vorbei über die Wiese zum Eggerkreuz und weiter zur Ölbergkapelle (717 m). Nun zweigt der Weg Richtung Wetterkreuz nach rechts ab und geht im lichten Wald bald in einen gepflegten Almsteig über. Vor gar nicht so langer Zeit erfolgte der Almauftrieb noch auf diesem durchgehend steilen Steig, seit einigen Jahren erleichtert ein neuer Wirtschaftsweg den Tiertransport zur Unteren Hölzlalm (1259 m). Nach rund zwei schweißtreibenden Gehstunden kommt dort das quellfrische Brunnenwasser für die Wanderer gerade recht. Die letzten 40 Minuten am Kamm entlang bis zum Wetterkreuz werden immer aussichtsreicher, zum Schluss spannt sich das Panorama vom Gaisberg bis zum Wilden Kaiser. Eine nette, kaum längere Abstiegsvariante führt zur Oberen Hölzlalm (1470 m), von dort zuerst auf dem Wirtschaftsweg, dann auf einem Steig zur Unteren Hölzlalm und nun auf der bereits bekannten Route retour.

Wanderkarte zum Vergrößern anklicken

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Salzburg Hauptbahnhof (E.-Weiß-Weg) mit Bus 260 bis Unken-Ortsmitte.

Pkw: A1, A8, Abfahrt Bad Reichenhall. Über Kleines Deutsches Eck und Steinpass in das Ortszentrum Unken. Parken.

Gesamtdauer: 5 Stunden, 1000 hm, 10,5 Kilometer.

Karte: f&b 393, ÖK 3209

Charakter: T3 von T6.