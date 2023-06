Wasserwandern in Salzburg

Prickelnd oder still: Die Wanderungen auf den Mönchsberg oder nach Hellbrunn stehen ganz im Zeichen des heutigen Trinkwassertages.

Der nasse Mai hat zwar nicht den Eindruck hinterlassen, dass Wasser ein seltenes Gut ist. Die Meldungen von den nun endlich wieder stabilen Grundwasserpegeln haben aber doch nachdenklich gemacht. Solange Wasser glasklar und frisch aus der Leitung fließt, macht man sich über die Herkunft nicht viel Gedanken. Die zu erwartenden Trockenperioden werden die Fragen der sicheren Verfügbarkeit aber wieder aufwerfen.

Der Tag des Trinkwassers und der Wasserkraft holt zum Teil nur heute zugängliche Plätze vor den Vorhang. Dazu kommen alleine in der Altstadt 19 permanente Trinkwasserbrunnen. Ein passender Ausgangspunkt für die Wasserwanderung ist das Freibad Leopoldskron. Von dort am Schloss vorbei zum Almkanal und an diesem ältesten Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas entlang, dann links abzweigend zum Aufgang Festungsberg. Am Freyschlössl vorbei zum heute (10-17) frei zugänglichen Museum Wasser:Spiegel, das an den 25.000 Kubikmeter großen Trinkwasser-Hochbehälter angeschlossen ist. Wieder retour Richtung Festung und links hinab zum Wasserrad bei der Stiftsmühle St. Peter, wo seit 700 Jahren das Bäckerhandwerk von der Almwasserkraft profitiert.

Quer durch die Altstadt zum Salzachkai, dort links und weiter zu der nur heute geöffneten Wasserkraftschnecke (11-14) in Höhe Rotkreuzparkplatz. Auch am Ende der Wanderung warten wahre Kraftquellen: die Almschnecke (Besichtigung 11-14) neben dem Fahrradabstellplatz und der Gastgarten im Augustinerbräu. Eine weitere, etwas längere Wasserwanderung führt in den Süden der Stadt nach Hellbrunn. Dort erfreuen und erfrischen seit 400 Jahren die Wasserspiele die Besucher - und noch bis Ende Oktober (tgl. 10-17.30) die Sonderausstellung "Wasser" im Monatsschlössl. Startpunkt ist wieder das "Lepi-Bad". Dann am Almkanal entlang stromaufwärts zur Nissenstraße, nach links quer südwärts über den Kommunalfriedhof nach Morzg und über den Lasserhofweg nach Hellbrunn. Retour über Hellbrunner, Hofhaymer- und Fürstenallee. Zusätzlich nur heute zugängliche Kraftwerke am Almkanal: Klappacher und Deisl in Grödig (10-12) sowie Sinnhub gegenüber Leopoldskronstraße 14 (11-14).

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Stadt-Bus 11 bis Haltestelle Freibad Leopoldskron.

Pkw: A 10, Abfahrt Salzburg Süd. Über Grödig und Glanegg zur Moosstraße, nach 6 km Abzweigung rechts Nußdorfer- und Leopolsdskronstraße bis Freibad-Parkplatz.

Stadtrunde (blau): 2 ½ Stunden, 150 hm, 9 Kilometer.

Hellbrunnrunde: 2 ½ Stunden, 10 hm, 10,5 Kilometer.

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T1