Wege zur Goiserer Hütte

Einer führt sogar über den Kalmbergindianer, aber alle haben die urgemütliche Hütte zum Ziel.

Von allen Himmelsrichtungen führen Anstiege zur Goiserer Hütte (1592 m) und rücken das einladende Haus in den Kreuzungspunkt der Wanderwege. Eine vergleichsweise einfache Route (Weg 880) führt in zweieinhalb Stunden über die Nord-Ost-Seite durch den Kesselgraben zur Goiserer Hütte, ein anspruchsvoller, mindestens doppelt so langer Weg verläuft über die Tiefe Scharte und die Kalmberge. Für diese alpine Variante sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig, außerdem führt der Steig über ein Indianer-Ressort. Oder zumindest am Kalmbergindianer vorbei, einem Felsen, der wirklich verblüffende Ähnlichkeit mit einem edlen Häuptlingsantlitz hat.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz der Goiserer Hütte im Ortsteil Ramsau (Anstieg vom Bahnhof Bad Goisern 30 Min.). Die einfache Variante folgt dem angeschriebenen Almweg 880 (Goisererhütte) nach rechts, der an der Trockentannalm vorbei in den Kesselgraben führt und nun als sehr schön angelegter Steig auf die Sonnenseite und weiter zur Goiserer Hütte hinüber wechselt. Die schwarz gepunktete, anspruchsvolle Route 888 über die Kalmberge orientiert sich nur kurz am links abzweigenden, flachen Wirtschaftsweg und verläuft dann auf den nächsten 900 Höhenmetern mit gleichbleibender Steilheit, teils mit Drahtseilen versichert, in die Tiefe Scharte (1493 m). Die anschließende Erholungsphase ist nur von kurzer Dauer, mit etlichen Gegenanstiegen geht es über den Brentenkogel, das Törl, sowie Niederer- und Hoch-Kalmberg weiter.

Die einladende Goiserer Hütte auf der gegenüberliegenden Kammseite ist schon längst sichtbar, vom Hoch Kalmberg (1833 m) aus scheint sie wirklich in Griffweite zu sein und diesmal stimmt der Eindruck. Ein halbstündiger Genussweg führt über Grasmatten und durch die Latschenzone zur Hütte. Sehr empfehlenswert ist kurz vor dem Einkehrziel die nach rechts abzweigende Variante über das Kalmooskircherl. In dieser kleinen Höhle trafen sich in den unruhigen Zeiten der Reformation und der Gegenreformation die Protestanten und feierten ihre geheimen Messen nach der Lehre Luthers. Der Abstieg von der Goiserer Hütte folgt dem schönen Weg 880.

Details & Fakten Goiserer Hütte

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 150 bis Bahnhof Bad Ischl, mit Zug bis Bad Goisern Bahnhof.

Pkw: A 1, Abfahrt Hof. Auf B 158 nach Bad Ischl und weiter in das Ortszentrum Bad Goisern. Auf der Ramsaustraße über die Traun und über den Güterweg Muth zum oberen Parkplatz ( PP Goiserer Hütte).

Große Runde (Kalmberge): 6 - 7 Stunden, 1400 hm, 12,5 km

Karte: f&b 392, ÖK 3217

Charakter: T 2 (Weg 880) und T 4 (Weg 888).

Goiserer Hütte: täglich

geöffnet bis 26. Oktober,

www.goisererhuette.at