Weltmeisterlich wandern in Abtenau

Am 21. September beginnt in Abtenau die 20. Wander-WM. Passend dazu eine Aufwärmrunde über den Scheffenbichl.

Eingebettet zwischen Tennengebirge und Osterhorngruppe breitet sich im Talboden von Abtenau ein dichtes Wanderwegenetz aus. Für jeden Geschmack und Konditionszustand ist etwas dabei. Daher fühlen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der dreitägigen Wander-Weltmeisterschaft in Abtenau so besonders wohl.

Täglich stehen drei verschieden lange Routen zur Auswahl, deren genauer Verlauf aber erst am jeweiligen Tag bekannt gegeben wird. Jeder Teilnehmer, der drei Routen bewältigt hat, erhält eine Wander-WM-Urkunde. Für die Qualität der Wege bekommt die Gemeinde Abtenau jetzt schon eine Goldmedaille verliehen.

Die vielleicht beliebteste Route ist die fünf Kilometer lange "Lebenspfad" - Egelseerunde, die sich bestens ausgeschildert an den Wegen 170, 160 und 161 orientiert. Weniger bekannt, aber ebenso attraktiv, ist jene Wanderung, die über den Aussichtspunkt Scheffenbichl zur Lammer führt. Ein praktischer Ausgangspunkt ist der Parkplatz Ost, gegenüber dem Klosterhof an der Zufahrt "Sonnleit`n" (Gehzeit von der Bus-Haltestelle 5 Min.). Der erste Kilometer folgt der bergaufführenden Zufahrt zum kleinen Paradies Sonnleit`n (Weg 171), zu dem der Hofladen, das Wirtshaus, die Troadkästen und die Kapelle gehören. Wer nun über den Scheffenbichl (910 m) weitergehen will, peilt die Kapelle an. Wenige Meter unterhalb zweigt der Pfad durch eine Zaunöffnung ab. Eine kürzere, direkte Variante (Weg 170) führt an den Troadkästen vorbei und quert kaum ansteigend die Westseite des Scheffenbichl. Wieder vereint führen die Routen zu einer Weggabelung und folgen der Richtung "Voglau über Rigaus" (Weg 160). Die talwärtssführende Zufahrt endet beim letzten Hof, dann geht es auf einem Wiesen- und Waldweg weiter zur Lammer. Der Weg 160 bleibt auf der linken Uferseite und begleitet die Lammer einen Kilometer flußabwärts bis zur Abzweigung "Abtenau über Großgrub". Durch den Wald geht es wieder hinauf und weiter zur "Kreuzung Egelsee". Der idyllische Moorsee liegt 20 Gehminuten oberhalb (Weg 161), der kürzeste Rückweg nach Abtenau aber führt geradeaus am Erlebnisbad vorbei in den Ort.

Details & Fakten

Bus & Bahn: ab Bhf. Golling-Abtenau mit Bus 470 bis Abtenau Ortsmitte.

Pkw: A 10, Abfahrt Golling. Auf B 162 nach Abtenau-Zentrum, danach links Richtung "Sonnleit`n" auf den Parkplatz Ost abzweigen.

Ges. Dauer: 3 Std., 300 hm, 10 km

Karte: f&b 392, ÖK 3217

Charakter: T 1 von T 6

Info:www.abtenau-info.at