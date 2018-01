Zwischen Oberalm & Hallein

Der unscheinbar anmutende Spaziergang von Schloss zu Schloss führt zu interessanten Begegnungen. Und er ist genau das Richtige für stürmische Zeiten.

Die Verbindungen zwischen Oberalm, Puch und Hallein sind keine übertrieben attraktiven Wege, aber auch nicht unschön, sie durchqueren eben nur eine ganz alltägliche Landschaft auf sicheren, geräumten Routen.

Die Eckpunkte dieser Klammer sind mit Schloss Kahlsperg und Schloss Wiespach dann doch etwas Besonderes, dazwischen liegen zwei der großen Betriebe im Tennengau, uralte Bauernhöfe, ein neues Pfarrzentrum und zwei Schulen.

Der Beginn zu diesem lebendigen Kaleidoskop ist entweder das Ortszentrum oder der Bahnhof Oberalm. Wer vom Parkplatz oder von der Bushaltestelle in Kirchennähe startet, könnte der Pfarrkirche einen Besuch abstatten. Die Chance ist in diesen Tagen groß, dass man dabei den Heiligen Drei Königen begegnet, die von der Kirche aus in alle Richtungen ausschwirren. Im gotischen Gotteshaus zieht eine wunderschön gestaltete Krippe die Blicke auf sich, die den ganzen linken Seitenaltar einnimmt.

Vom Ausgangspunkt Parkplatz führt die unmarkierte Route über die Madelgasse einige Meter zur Halleiner Landesstraße hinab, quert diese und folgt der Kahlspergstraße am Bahnhof vorbei zum Schloss Kahlsperg. Das erstmals im 13. Jahrhundert erwähnte Anwesen war einst eine turmartige Wasserburganlage, von den Halleiner Schulschwestern wurde es ab 1966 zu einer Seniorenresidenz umgebaut.

Eine der vielen Vorbesitzer war die Familie Lodron und der gegenüber dem schmiedeeisernen Parktor abzweigenden Lodronstraße folgen wir nach links. In der Verlängerung der Lodronstraße wird links eine Wiese gequert, bei der nächsten Kreuzung zweigt der Tobislweg nach rechts in die Kastenhofstraße ein. Nach einer Geländestufe dann links und über die Abzweigung Sikorastraße 300 Meter später wieder nach links. Am neuen Pfarrzentrum und den Firmen Trilety und Bosch vorbei zweigt die Runde zuerst in den Hauserhofweg und dann in die Wiespachstraße nach links ab. Das mächtige Schloss Wiespach neben dem Städtischen Freibad wurde nach jahrzehntelanger Nutzung als Jugendherberge ab 2010 grundlegend renoviert und beherbergt nun eine viel beachtete Kunstgalerie unter Führung des Ehepaares Gabriela und Claus Spruzina.

Über die Wiespach- und die Pröllhofstraße schließt sich die kurzweilige Runde in Oberalm.

Wege um Oberalm

So kommen Sie hin: A10, Abfahrt Puch-Urstein oder Abfahrt Hallein. Auf der Halleiner Landesstraße nach Oberalm. Angeschriebener Parkplatz nahe der Kirche.

Bus & Bahn: Bus 160 bis Oberalm Ortsmitte, Bahn S3 bis Bahnhof Oberalm.

Ges. Dauer: 1,5 Std., 4,5 km;

Karte: f&b 392, ÖK 3210

Charakter: eine kurzweilige und entspannende Schaurunde entlang verkehrsberuhigter Straßen.

Tipp: Weihnachtsausstellung im Keltenmuseum Hallein. Sie ist noch bis 7. 1. zu sehen.

www.keltenmuseum.at