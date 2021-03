Als Gott ganz sicher einer von uns war

Über eine Rückkehr an einer Tankstelle und ein verdächtiges Ziehen in der Brust.

"Love is the drug", singt Bryan Ferry und macht sich "late night" auf in die Bar, wo er dann "face to face, toe to toe, heart to heart" den Tanzboden erobert. Das war vor 46 Jahren. Für so einen Sturz in eine Sucht, unvorhersehbar, gilt freilich kein Zeit- oder Alterslimit. Dann verfällt man ohne Bedingungen, die man sonst schnell und sich auch in den Weg stellt. Bei der Liebe, von der Ferry singt, gibt es halt meistens jemand anderen auch ...