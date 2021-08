Auf der Roten Liste: Weiße Männer und der Alpenbock

Über die Nachteile, wenn man an fremdem Ort nicht tut, was man immer tut.

Jetzt ist Olympia wieder aus, und man weiß nicht, wohin mit der Zeit. Also jedenfalls hat das Barbara so gesagt. Die Barbara hat sich gerührt, weil ihr gefallen hat, wie ich darüber schrieb, dass Olympia in Tokio wegen der Zeitverschiebung den Tag so schön einteilt. Und man muss auch einmal sagen dürfen, dass jemandem gefallen hat, was hier so steht. Die Menschen regen sich sonst eh eher auf über diese kleine Kolumne. Neulich etwa hat sich eine Frau beschwert, weil ...