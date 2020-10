Der Mensch ist das Problem, nicht der Käfer

Über Gegensätze, die schon die großen Philosophen im alten Griechenland nicht auflösen konnten.

Jetzt krabbelt der Schwarze Grubenlaufkäfer ins Leben. Hat lang gedauert. Dabei war ich stets Käferfan, ja gar ein bisschen Insektenliebhaber. Libellen zum Beispiel konnte ich stundenlang zuschauen. Dieses Hubschraubern und Glänzen, grazile Bewegung und Schönheit. Da können Käfer schwer mithalten. So muss es niemanden verwundern, dass es so lange dauerte, bis mir der Grubenlaufkäfer unterkam. Er lebt nämlich in der Erd', in der unübersichtlichen Pampa der Wiesen und Felder. Und just wurde er nun dort aufgestöbert, wo der Mensch eine ...