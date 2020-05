Über Regeln, von deren Missachtungen einen die Geschichte freispricht.

Wenn keiner da ist, kann man tun, was man will. Kann sich eh niemand anstecken. Daher erfand ich Corona-Grün. War ja genug Platz und Zeit, sich so etwas auszudenken. Es war sogar so viel Zeit, dass ich ganze Nationalratsdebatten ansah. ...