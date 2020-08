Über gesperrte Sessel im Theater und den Horror der Aktualität.

Allein an einem Bergsee sitzend, kam mir der Begriff "Social Seating" unter. In der neuen Social-Leere ist das bisher an mir vorbeigeflogen. Es gehört zu einer schönen, neuen Wortfamilie im Corona-Lexikon. Ein herrliches Gemetzel im Dickicht der verbalen Panikmache wird ...