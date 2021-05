Entertainment in der Wiederholungsschleife

Über ein paar Geheimnisse im Zettelberg auf dem Schreibtisch.

"That's Entertainment" heißt ein Song von The Jam. Der kam mir unter, weil ich dieser Tage gebeten wurde, drei Dinge mitzubringen, die ein Journalist für die Arbeit braucht. Wobei: "mitbringen"? Ich war der Schulklasse, die über Zeitungsarbeit etwas wissen wollte, lockdowngemäß per Zoom zugeschaltet. Da wird Mitbringen durch Vorzeigen ersetzt. Es ist naturgemäß schwer, Neugier und die Lust, am besten nichts zu glauben, bevor man es nicht besser weiß, in die Kamera zu halten. Ich hielt also ein Notizbuch, einen ...