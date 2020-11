Es passt nicht, also ist es nicht

Über Lügen, Britney Spears und Endstationen.

Es ist ein bisserl untergangen, dass Britney Spears neben vielen ein besonderes Problem hat: ihren Vater. Ihr Vermögen beträgt laut einschlägig bestens informierter Tratschmedien rund 60 Millionen Dollar. Da könnte man gut auskommen. Britney, die einst durch Songs wie "Ooops, I Did it Again" sagenhaft berühmt wurde, darf aber nicht selbst wirtschaften. Sie steht seit Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters, weil sie einmal psychische Probleme und Alkohol und anderes hatte. Die Vormundschaft wurde sie jüngst in einer Gerichtsverhandlung wieder ...