Espresso für einen Euro und ein Frühstück wie im Autogrill

Über einen Espresso für einen Euro und die Sehnsucht nach einem täglichen Italien.

Die Überraschungen begegnen mir nebenbei. Oder im Vorbeigehen. Oder auf dem Weg zu einem schnellen Kaffee, einem nach feiner, cremiger italienischer Art. Einem solchen Espresso, der mir dann die vergangene Nacht zwar nicht auslöscht, aber ihre Nachwirkungen nicht so lähmend in den neuen Tag hineinwirken lässt. Und beim Schlendern zu diesem neuen Café, das mir nun schon ein paar Mal empfohlen wurde, lese ich, dass ich statt des Kaffees doch auch ein Tabletterl einwerfen könnte. So steht es jedenfalls da. ...