Frau Ex-Minister und der Sieg der Jedi-Ritter

Über verzweifeltes Schummeln, lehrreiches Abschreiben und eine Welt, gebaut aus Copy & Paste.

In einer Galaxie lange vor unserer Zeit konnte man sich auf ein Zitat der Popgruppe Element of Crime stützen. "Und ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg", singen sie. Diese Galaxie verschwindet in einem Nebel aus schleißiger Verwendung von Übersetzungsprogrammen und exzessivem Gebrauch der Copy-&-Paste-Funktion. Denn trotz des folgenden Satzes (einer von vielen) lässt sich in unsere Galaxie der Worthülsen eine Dissertationsarbeit erfolgreich dichten und abschließen: "Beispielhaft werden einige Stile zusammengefasst beschrieben, die als häufig in ...