Gar nichts von dieser Welt

Bei der Tankstelle, die auch während der Ausgangsperre versorgt, gibt es neuerdings Madeleines. Ein muschelförmiges Kleingebäck, gemacht aus Sandmasse, ist das. Ich könnt' das essen bis zum Schlechtwerden. Madeleines liegen in ihrer traditionellen Heimat Frankreich in der Vitrine von Bäckereien. An der Tankstelle tauchen die Madeleines in Plastikverpackung auf. Sie tauchen aber auch in der Weltliteratur auf.

Marcel Proust erinnerte sich beim Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine an seine Kindheit - danach zog er sich von der ...