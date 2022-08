Gute Tage mit Morning Show, Erdäpfelnudeln und Abendjournal

Über das völlige Missverständnis der Privatisierung wichtiger Nachrichten - am Beispiel des Radios.

Den Kartoffeltag verpasste ich. Wahrscheinlich, weil ich keine Kartoffeln kenne, sondern nur Erdäpfel. Der Tag, an dem die Kartoffel gewürdigt wird, war der Tag vor heute, dem Radiotag (20. August). Jeder will und alles soll einen Feiertag haben. Alles andere führt zum Shitstorm in einer Welt, die sich in Einzelinteressen verzettelt und in der das Gefühl für Ungerechtigkeit sich nur an der Wichtigkeit eigener Bedürfnisse orientiert. Radio trotzt diesem Verfall des Gemeinsamen. Radiohören gehört zu den wunderbaren Dingen, bei denen ...