Ich übersiedle auf den Adolf-Hitler-Platz

Über das Vergessen, wo man wohnt und welchen Namen eine Straße haben sollte.

Mein Elternhaus steht in der Vorstadt. Aber so eine Vorstadt wuchert ja, weil in diesem Land Raumplanung mit Grundstückspekulieren verwechselt wird. Es wurden vor ein paar Jahren neue Hausnummern vergeben. Davor gingen Briefe nach Hause in die "Pflegfeldstraße 309", jetzt haben wir Nummer 20. Ich finde, das ist keine Verbesserung, sondern eine Verallgemeinerung, folgt also ganz dem Trend: gleichmachen, vereinheitlichen, normieren, vereinfachen, verkürzen. 20 ist nämlich einfacher als 309. Die Leute können sich ja nichts mehr merken, was wiederum auch ...