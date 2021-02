Im Testmodus: Männer suchen nach ihrem Lieblingsnasenloch

Über Wehleidigkeit, das toxische Beruhigungsmittel der Sprache, das Kinderkriegen und das Bohren in der Nase.

Fliehers Journal

Es ist wegen der Besprechung. Die ist wichtig. Also muss sie physisch stattfinden. 13 Männer. Eine Frau. Es gab eine Zeit, da war so ein leibhaftiges Treffen nichts Besonderes. Jetzt muss man es eigens dazusagen: live. Das Physische ist ein bisserl ins Hintertreffen geraten. Physisches Treffen, so sagt man das jetzt. Körper treffen. Es gab Zeiten, da wäre das ein treffender Ausdruck gewesen für einen Einschuss oder einen Schlag von Muhammad Ali. Ein paar müssen für dieses wichtige Treffen aus Wien anreisen. In diesen Tagen ist Wien gefühlt weiter weg als je zuvor. Die Besprechung ist in Salzburg und sie ist von Bedeutung. Nicht so ein Zeug, das sich lässig per Video über jede Entfernung hin erledigen ließe. Nicht so ein Zeug, bei dem es egal ist, wenn jemand Kamera und Ton abdreht, weil er sich schnell einen Espresso herunterlassen will, sich die Fingernägel schneiden muss oder ein, zwei Yoga-Übungen einstreut ins Labern der anderen. Das war ja ein Lernprozess im vergangenen Jahr, zu erkennen, was alles passieren kann während einer Besprechung. Das Leben funktioniert bestens per Zoom oder Facetime. Aber halt nicht immer. Jetzt ist es anders. Jetzt ist richtige Besprechung. Aug' in Aug'. 13 Männer. Eine Frau. Und vorher noch eine Ärztin. Das muss sein, weil sich das Virus ja nicht um die Wichtigkeit von Besprechungen schert. Die Ärztin hat alles für den Test aufgebaut. Nasenbohrstäbchen. Testflüssigkeit. 13 Männer. Eine Frau. "So, jetzt sind wir ganz entspannt. Jetzt nehmen wir die Maske herunter", sagt die Ärztin zum ersten Mann. Der Klang ihrer Stimme würde einen tobenden Hund in den Tiefschlaf bringen. "Den Kopf ganz leicht nach hinten neigen", sagt sie. Und sie fragt nach dem Lieblingsnasenloch. Gleich der erste der 13 Männer denkt ernsthaft nach. Aber so viel Zeit ist nicht. "Nehmen wir links", sagt sie Ärztin. "Ich zähle jetzt dann fünf Sekunden herunter", sagt sie. "Den Kopf schön weit nach hinten", sagt sie. 25, 24, 23, 22, 21. Sie wird das alles 13 Mal sagen. Sie wird 13 Mal zählen. Und 13 Mal ist es notwendig. Sie weiß, was Männer brauchen. Dann wartet nur mehr die eine Frau, damit die Körperflüssigkeit auf einem Wattestäbchen nachweist, dass sie negativ ist und dass sie besprechen gehen kann. Die Ärztin schaut die Frau kurz an. Dann sagt die Ärztin: "Gell, wir brauchen diesen ganzen Schnickschnack nicht. Wir verstehen uns." Sie nimmt das Wattestäbchen. Kein Zucken. Ihr Kopf braucht keine Anweisung. Sie weiß, wie er geneigt sein muss. "Wir zwei sind Frauen, wir haben schon Kinder auf die Welt gebracht", sagt die Ärztin. Die Besprechung kann beginnen.