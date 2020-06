Über den Monolog eines Mannes, der auf der Suche nach der verlorenen Zeit das Übliche ersehnt.

Jetzt ist also Sommer. Sommer heißt Urlaub. Das ist so üblich, also eingeführt und erprobt, eine Routine quasi. Das hat er von den Psychologen dauernd gehört, dass eine Routine wichtig ist im Leben, egal wie's Leben spielt. Und wenn er ...