Lässig die nächste Kurve ins Leben nehmen

Über den Tod von Carlos Reutemann und die Lässigkeit, wenn der Gegenverkehr daherkommt.

Um nicht aus dem Leben zu fliegen, kommt es darauf an, wie man eine Kurve nimmt. Dass sie kommt, steht ja außer Frage. Das Leben ist keine Gerade. Na ja, am Ende vielleicht, wenn man nicht mehr lenkt, sondern Passagier und Beifahrer wird, wenn man gefahren wird. Dann ist es vielleicht eine Gerade. Sonst ist das Leben kurvenvoll. Und es gibt Gegenverkehr. Man bemerkt ihn als Lenker nach vielen Jahren oft gar nicht mehr. Man gewöhnt sich an so vieles. ...