Mit dem Klimaticket und dem Rennrad zur letzten Party

Über einen kleinen Moment, in dem sich der seltene Wunsch vom väterlichen Glück erfüllt.

Das Heldentum früherer Tage verblasst ohne Aufregung. Schlendernd geht es zu Ende, dieses väterliche Heldentum. Es wird nicht ausgeblasen wie eine Kerze, sondern verliert sich. So wie das bei Songs passiert, die in einem Fade-out enden. Eines der schönsten Fade-outs, die ich kenne, stammt von Pearl Jam. "Wishlist" heißt der Song. Als schon kaum noch etwas zu hören ist, äußert Sänger Eddie Vedder bei der Abarbeitung einer Liste einen letzten, hingehauchten Wunsch: "I wish, I was the radio song, the ...