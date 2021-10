Mit einem nassen Fetzen g'hörst daschlog'n

Über Fetzenschädel und andere wilde Buben, die hierzulande angeblich das Sagen haben.

Wie jetzt am Nebentisch im Café jemand sagt, dass die alle so fetzendeppert wären, taucht ein Spruch aus der Vorstadt auf. "Du g'hörst mit an nass'n Fetzen daschlog'n", hieß es da, als wir Buben waren. Man erledigte solche Attacken mit irgendeiner ebenbürtigen Wortfreundlichkeit. Heute ist das schwieriger. Da drohen bei so einem Satz unter streitenden Buben gleich rechtliche Schritte, vielleicht nicht unbedingt wegen Anstiftung zum Mord, aber wegen gefährlicher Drohung. Damals gab es noch nicht so viele Rechtsanwälte, die Beschäftigung ...