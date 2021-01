Mit Stefan Zweig neben der Expresskassa schmunzeln

Über eine taghelle Epoche ohne Privatleben und ohne Geheimnis.

Der Stefan Zweig kam mir unter an der Expresskassa im Supermarkt. Expresskassa klingt, was es ist: Verdrängungswettkampf. Ein junger Mitarbeiter wies mich wieder einmal freundlich darauf hin, dass ich doch eh nur drei Artikel habe. Das berechtigt einen ja zur Mitarbeit im Supermarktgefüge. Man soll sich dann bitte nicht an der menschlich besetzen Kasse anstellen. Ich stehe gern an der menschlich besetzten Kassa. Ich bin nicht Mitarbeiter der Supermarktkette. Ich bin Kunde. Ich muss dort nur manchmal einkaufen. Das ist ...