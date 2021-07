Monolog eines Mannes im Zug unerträglicher Worte

Über die Langeweile eines Sonnenuntergangs, das Verlorensein und das Heimgehen wegen eines Gewitters.

Es ist wieder was los. Also es geht wieder zu. Nicht so wie früher, obwohl das Früher jetzt auch schon bald zwei Jahre her ist. Das, könnte man meinen, sei doch Zeit genug, um sich daran zu gewöhnen, ein bisserl halt, weil Gewohnheit das Leben besser macht als dieses dauernde Aufregen. Also man könnte sich daran gewöhnen, dass das alte Normal nicht mehr da ist und das neue Normal nichts anderes ist als das Normative des Faktischen. Sprich: Es ist, ...