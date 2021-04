Nach 3,3 Sekunden wird's gefährlich mit Marianne

Über das Auge des Hurrikans, in dem die Zeit gefährlich stillsteht.

Die Augen von Lucy Jordan! In denen zu versinken! Das wär's gewesen. Ein tiefer Blick - und schon wär' sie gerettet gewesen aus ihrem Trott. Dann wär' Lucy auch nach Paris gekommen. Weil jetzt ist sie 37 und kommt darauf, dass ihr in der französischen Hauptstadt nie der warme Wind bei einer Fahrt im offenen Sportwagen durch die Haare fuhr. Was für ein Traum. Aber nur die Morgensonne berührt sanft ihre Augen, wie sie da noch im Bett liegt. Jedenfalls ...