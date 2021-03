Nach Italien kommt man nur mit einer Musikkassette

Über einen Doppio Macchiato im Stehen und Musikkassetten beim Schwitzen auf dem Weg nach Süden - oder wohin?

San Marco ist wieder offen. Nicht der Massenschauplatz in Venedig. Das San Marco ums Eck ist wieder offen. Jedenfalls bekommt man durch die offene Tür alles im Becher und Tramezzini mit Serviette im Papiersackerl. Und ich hatte gleich einen Doppio Macchiato. Und noch einen. Es gibt was aufzuholen. Das San Marco ist ein Café mitten in der Stadt. So eines, wie es sie in Italien an jeder Ecke gibt. So eines für den schnellen, üblichen Steh- oder Vorbeigeh-Espresso. So ist ...