Über das Jammern im Stau nach der herrlichen Ruhe im Shutdown - ein Märchen aus der Normalität.

René Descartes sitzt verloren an der Gehsteigkante an der Umgehungsstraße kurz vor dem Ende der Stadt. Die Sitzbank an der Bushaltestelle vor der Nervenklinik ist mit einem dicken Mann besetzt. Ohne Abstand keine Chance. Also murmelt er am Gehsteig vor ...