Schöner, jünger, geiler - billige Ferien mit den Sex Pistols

Über die Macht der Musik in einem heißen Sommer.

Der Sound in diesem Sommer kommt von DJ Robin & Schürze. Der Song, wenn man das so nennen möchte, heißt "Layla". Das Klangwerk wurde zum Sommerhit des Jahres erklärt, liegt seit Wochen an der Spitze der Charts, setzt sich durch in Bierzeltbars und auf Sommerpartys. Das Wesen eines Sommerhits liegt in der Belanglosigkeit, die Massenandrang provoziert. Es gab Sommerhits, die zum Schmusen im Freibad taugten oder zum engen Tanz. Es gab Sommerhits, die einem im Lauf der Jahre peinlich werden ...