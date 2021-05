Seuche vergeht, Gewohnheit besteht

Über die große Leidenschaft, mit der das Gewöhnliche mit der Normalität verwechselt wird.

Gibt's doch nicht, sagt Lolinger. Als sie noch im Kindergarten war, sagte sie das, als sie erfahren hatte, dass sich van Gogh, dessen Sonnenblumen ihr so gefielen, ein Ohr abgeschnitten hat. Jetzt sagt sie das, wenn sich in einer Netflix-Serie die Handlung unerwartet ins Irre wendet oder der Falsche sterben muss. Oder wenn es regnet und sie schwimmen will. Gibt's doch gar nicht, sagt sie auch, wenn der Bildungsminister wieder eine Verordnung für die Schule erlässt oder der Kanzler sagt, ...