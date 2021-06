Umarmung unter Gewohnheitsdeppen

Über das ewige Kreuz mit dem Vorbeugen und das Schöne an Gewohnheiten.

Habe sie lange nicht mehr gesehen. Sie hat sich kaum verändert. Gut, ab einem gewissen Alter verändert einen ja so ein läppisches Jahr Lockdown nur in Nuancen, wenn man nicht auf die Idee kommt, einen neuen Friseur auszuprobieren. Und sie hat mir dann die Hand hingestreckt. Geht jetzt wieder, hat sie lächelnd gesagt. Die Hand, diese Dreckschleuder. Und ich habe, weil ja jetzt wieder was geht, ganz vergessen, dass man nicht mehr Hände schüttelt und schon gar nicht Umarmung, sondern ...