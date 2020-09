Und immer kommt das Leben dazwischen

Über die Frage, ob der Sommer nur aufhört oder doch der Herbst beginnt.

Auf dem Weg in die Trafik kann ich durch Windschutzscheiben die Zeichen einer neuen Zeit erblicken.

Das ist ein guter erster Satz, denke ich, wie er mir beim Gehen so unterkommt. Also, hinein damit ins Handy-Notizbuch. Der Anfang ist ja immer wichtig. Man fängt ja dauernd an und sollte sich davon nicht entmutigen lassen. "Wir üben das Aufgeben. Bei null anzufangen ist die Robinsonade", schreibt Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse. Man muss nicht wissen, wie ihr Buch weitergeht, und kann ...