Wünsch' dir was, dann kriegst eh alles, was du willst

Über den Abschied von der Betreuung meines Kindes, weil mir kein g'scheiter Satz mehr einfällt zu diesem Sumpfland.

Wünschen darf man sich alles. Das sagen Eltern, außer sie sind komplett ang'rennt. Es ist doch eh kein Kind so blöd, dass es nicht schnell von selber draufkommt, dass "Wünschen" nur bedingt auch "Kriegen" heißt. Wurscht, ob es um den Wunsch nach einer Raketenstation von Lego geht oder um einen Vorstandsposten. Was du kriegst, steht auf einem anderen Christkindlbrief oder in einem SMS. In beiden Fällen gehen die Verfasser von Geheimhaltung aus, aber auch von wundersamer Erfüllung. Diese Erfüllung von ...