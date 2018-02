Ein Mensch, einmal Frau, einmal Mann: Macht 12.471 Euro Unterschied

Das Experiment hat es in sich: Transgender-Personen haben sich um Jobs beworben. Derselbe Mensch einmal als Frau und einmal als Mann. Das Ergebnis: völlig verschiedene Gehälter.

Kaum ein Frauenthema erregt so viel Widerspruch wie das Thema Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Dieser Widerspruch kommt fast nur von Männern, die den unfairen Lohnunterschied in Abrede stellen. Der basiere nur auf unterschiedlicher Leistung oder Ausbildung und habe nichts mit Diskriminierung zu tun, argumentieren sie. Manche erkennen zwar die fehlende Fairness bei der Bezahlung an, behaupten aber, die Frauen seien selber daran schuld, weil sie sich zu schlecht verkauften.