Gleichberechtigung in Spanien - ein Kinderspiel?

Das Beispiel Spanien zeigt, wie sich ein hoher Frauenanteil in der Regierung auf die politische Agenda auswirkt.

Mädchen spielen mit rosa Puppen, Buben mit blauen Autos: Dieses Klischee hat ausgedient, zumindest wenn es nach der spanischen Regierung geht. Die hat nämlich den Dachverband der spanischen Spielzeughersteller dazu gebracht, sich zu einem Verbot von sexistischer Werbung zu verpflichten. Mädchen dürfen nicht mehr in "diskriminierender oder herabwürdigender" Weise in Spielzeugwerbung dargestellt werden. Reklame, die etwa Spielzeugküchen, Schminksets oder Barbiepuppen bewirbt, darf sich nicht mehr explizit an Mädchen richten, sondern muss auch Buben ansprechen. Der Kodex geht so weit, dass ...