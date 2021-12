Liebeserklärung an die Freundin

Zwei Drittel der Frauen haben innige Freundinnen. Männer pflegen eher Kumpel-Beziehungen. Welch ein Verzicht!

Frauensache

Sie kam im roten Wow-Kleid mit hohen schwarzen Schuhen, wir standen kochgerüstet in Jeans, Shirt und Hausschuhen da. "Wusste ja nicht wie der Dresscode ist", rief sie mit ihrem einnehmenden Lachen. Alle lachten mitt und bewunderten das Kleid. Eine Situation, die in vielen Familien oder Freundeskreisen am Christtag für kleine Irritationen gesorgt hätte. Nicht bei meiner besten Freundin und mir. Sie bekam schlichtweg eine Schürze umgehängt.

Die Situation, die uns Freundinnen auch nur leicht in unserem gemeinsamen Tun aus der Bahn werfen könnte, gibt es nicht. Wir hatten schon alles: Todesfall, Hochzeit, Scheidung, komplizierte Liebesgeschichten, Kinder, die uns an den Rand der Verzweiflung gebracht haben und Dinge, über die man vielleicht ein Buch, aber keine Zeitungskolumne schreiben sollte. Doch egal was war, eines war und ist unzerreißbar. Das Band der Freundschaft, so elastisch und fest, dass es alles aushält.

Freundschaftsforscher wie Wolfgang Krüger sagen, innige Freundschaften, in denen man über alles reden und sich alles erzählen kann, hätten zwei Drittel aller Frauen, aber nur ein Drittel der Männer. Männer bevorzugen Freunde, von denen sie sich einen Nutzen versprechen. Die sollten Geld oder wenigstens einen hohen sozialen Status haben. Beliebt sind auch körperlich fitte Freunde. Männer haben stattdessen oft Kumpel-Beziehungen oder rivalisierende Beziehungen, in denen sie Mühe haben, sich über Schwächen auszutauschen.

Frauen fokussieren sich eher auf innere Werte, sie wollen im Bedarfsfall emotionale Unterstützung von der Freundin. Doch in den meisten Fällen geht es darum, geschützt und wohlbehütet so sein zu können, wie man eben ist. Mit all seinen Schwächen, Schrullen und Ängsten, und es geht ums gemeinsame Lachen - gerade in komplizierten Zeiten.

Die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfreundschaften wollen Forscher übrigens in der frühen Menschheitsgeschichte ausgemacht haben. Männer mussten früher in anonymeren Gruppen Territorien verteidigen, Frauen suchten Frauen, die ihnen halfen in einem fremden Umfeld zurechtzukommen.

Jedenfalls wäre es an der Zeit, ein paar tausend Jahre zu überwinden. Denn für Männer ist es ungesund, wenn sie keine richtigen Freundschaften haben. Laut neuer Erkenntnisse, soll die Qualität des Alterns und die Gesundheit durch richtig gute Freunde besser abgesichert sein als ohne.

Wahnsinn, bei dem Regen gehen Menschen spazieren! Die Freundin antwortet grinsend, "ich habe auch Spazierkleidung mit." Oh, nein! Eine halbe Stunde liegt das rote Kleid auf dem Sofa, und die Familie rennt durchs Nass. Sicher, mit so einer Freundin bleibt man gesund.